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Росія вимагає гарантій невступу України до НАТО: Кулеба просить відкинути їх

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 14:43
Росія вимагає гарантій невступу України до НАТО: Кулеба просить відкинути їх Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкидає гарантії того, що Київ відмовиться від планів приєднатися до НАТО. І закликає альянс таким же чином відповісти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зокрема, він прокоментував вимогу російського керівництва про те, щоб НАТО надало Москві гарантії безпеки і не розширення на схід.

"Я відкидаю ідею про те, що ми повинні щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію проти будь-якої країни", - заявив Кулеба.

Він також закликав США і союзників відкинути вимоги Москви.

"У нас є золоте правило української дипломатії: ніяких рішень по Україні без України. Так що якщо хтось, навіть наші найближчі друзі, вирішать що-небудь, пов'язане з Україною, за нашою спиною, ми не визнаємо це рішення", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки" від НАТО.

А напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав свого американського колегу Ентоні Блінкена надати "гарантії безпеки", що НАТО не наблизиться до кордонів Росії.

Крім того, Москва заявляє, що вступ України до НАТО є для неї "червоною лінією".

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НАТО Російська Федерація Дмитро Кулеба
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