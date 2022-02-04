Путін "втратив сон" через Україну: курйоз дня на Олімпіаді-2022

Під час проходження української делегації режисер трансляції показав Путіна. Російський президент перед тим якраз задрімав на трибунах, а потім раптово прокинувся.

Американська коментаторка в час проходження олімпійської збірної згадала про напружену ситуацію біля кордонів України. Зокрема, вона нагадала про присутність понад 100 тисяч військових у трьох прикордонних ділянках.

Через коронавірусні обмеження лише 10 українських спортсменів взяли участь у церемонії відкриття зимової Олімпіади в Пекіні. Синьо-жовтий прапор ніс дует олімпійців – Олександр Абраменко та Олександра Назарова.