Путин "потерял сон" из-за Украины: курьез дня на Олимпиаде-2022

Во время прохождения украинской делегации режиссер трансляции показал Путина. Российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся.

Американская комментатор во время прохождения олимпийской сборной вспомнила о напряженной ситуации у границ Украины. В частности, она напомнила о присутствии свыше 100 тысяч военных в трех пограничных участках.

Из-за коронавирусных ограничений лишь 10 украинских спортсменов приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев – Александр Абраменко и Александра Назарова.