Олімпіада-2022: онлайн трансляція церемонії відкриття зимових Ігор в Пекіні

Зимові Олімпійські ігри 2022 року офіційно розпочнуться з церемонії відкриття 4 лютого. Вона пройде на "Національному стадіоні" в Пекіні.

Коли і де дивитися церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор, підкаже РБК-Україна .

Старт урочистої події запланований на 14:00 за київським часом. Дивитися трансляцію церемонії можна безпосередньо в цій новині.

У прямому ефірі церемонію відкриття покаже телеканал UA: Перший. Трансляції передуватиме спеціальна студія Ігор-2022. Вона стартує о 13:12.

Як буде проходити церемонія відкриття зимової Олімпіади

Основні деталі урочистостей організатори тримають у таємниці. Наразі відомо, що постановкою церемонії займався знаний китайський режисер Чжан Їмоу. Він підготував шоу орієнтовно на 100 хвилин і залучив близько 3 тисяч артистів.

Саме Їмоу готував церемонію відкриття літньої Олімпіади в Пекіні у 2008 році. Оскільки тоді не було коронавірусних обмежень, то масштаб свята був більшим. Скорочений варіант шоу завершать ефектні феєрверки.

Традиційна хода команд із державними прапорами та запалення олімпійського вогню заплановані під кінець церемонії. Україна на Олімпіаді-2022 буде змагатися в 12-ти дисциплінах. Представлять державу 45 спортсменів.

Ключові цифри зимових Олімпійських ігор 2022 року