Путин поставил новую задачу Суровикину после отступления из Херсона, - ISW

Президент РФ Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, решение Путина объясняется возросшей интенсивностью российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем в районе Угледара.

Российские наступательные операции в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из западной части Херсона, считают эксперты.

По их мнению, украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении, и Киеву, скорее всего, придется привлекать войска для защиты от возобновившихся наступлений РФ.

Россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на возобновившиеся усилия. При этом в ISW не исключают, что со временем оккупанты смогут захватить Бахмут, но огромной ценой.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают в себя обычные части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, наемников ЧВК "Вагнера", формирования БАРС (Российский добровольческий резерв - ред.), кадыровцев и добровольческие батальоны.

Это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера, считают аналитики.

Крайне маловероятно, что Суровикин сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Тем более что он даже не тратит время на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку. Это странное сочетание сил, скорее всего, принесет некоторый выигрыш за счет одной только численности, но украинские защитники, вероятно, заставят оккупантов остановиться в исходных точках.

В то же время, эксперты ISW пишут, что Украина вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций.

Украинские силы продолжают добиваться ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться еще больших результатов, если они будут подкреплены войсками из западной части Херсона, считают аналитики.

Конечно, россияне также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ, тем не менее, продвигаются вперед, и нет никаких оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо экипированные и морально скованные российские резервисты будут в состоянии остановить продвижение украинских войск, воодушевленных своими победами, резюмируют в ISW.

Ранее аналитики ISW писали, что бегство российских оккупантов из Херсона подорвало доверие к руководителю Кремля Владимиру Путину и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.

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