ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бегство россиян из Херсона подрывает доверие к Путину и разжигает идеологический раскол в Кремле, - ISW

Новина українською →
Воскресенье 13 ноября 2022 03:46
Бегство россиян из Херсона подрывает доверие к Путину и разжигает идеологический раскол в Кремле, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Бегство российских оккупантов из Херсона подорвало доверие к руководителю Кремля Владимиру Путину и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что Александр Дугин, которого называют идеологом "русского мира", открыто раскритиковал президента РФ.

"Он заявил, что Путин, как "самодержавец", "должен спасти свою нацию сам, иначе его ждет судьба "короля дождей" (намекнул, что Путин будет убит, сославшись на "Золотую ветвь" сэра Джеймса Фрейзера, где шла речь о том, что король был убит, потому что не смог доставить дождь среди засухи", - объясняют в отчете ISW.

По словам специалистов, Дугин вместе с тем уменьшил роль других лиц.

"Идеолог "русского мира" отметил, что командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение о выходе из Херсона. Дугин подчеркнул, что самодержец не может исправить это отклонение от идеологии одними публичными выступлениями, подчеркнув, что "предел достигнут ", - рассказали в Институте изучения войны.

Более того, информируют аналитики, Дугин вспомнил о применении тактического ядерного оружия, назвав его "концом", и продолжил замечание, что запоздалые российские изменения в военной кампании не имели влияния на изменение хода войны.

Критикуют власти РФ и пропагандисты

В ISW отмечают, что российские пропагандисты все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования бросить все силы на войну против Украины.

Один из них - Владимир Соловьев - призвал к полной мобилизации, а также увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

"Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, а громкая атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов", - указывают специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь некоторые милблогеры намекнули, что Кремль предал город Херсон, "продав", а другие - что Кремль постоянно сдает свои территории, не спрашивая россиян

"Они также подвергли сомнению легитимность заявленного 87% уровня поддержки российской аннексии Херсонской области", - подытожили аналитики.

Напомним, 11 ноября стало известно, что украинские военные заняли Херсон и установили над ним контроль.

К слову, генерал США в отставке Бен Ходжес спрогнозировал ход войны в Украине после освобождения Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше