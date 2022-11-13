Бегство россиян из Херсона подрывает доверие к Путину и разжигает идеологический раскол в Кремле, - ISW

Бегство российских оккупантов из Херсона подорвало доверие к руководителю Кремля Владимиру Путину и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что Александр Дугин, которого называют идеологом "русского мира", открыто раскритиковал президента РФ.

"Он заявил, что Путин, как "самодержавец", "должен спасти свою нацию сам, иначе его ждет судьба "короля дождей" (намекнул, что Путин будет убит, сославшись на "Золотую ветвь" сэра Джеймса Фрейзера, где шла речь о том, что король был убит, потому что не смог доставить дождь среди засухи", - объясняют в отчете ISW.

По словам специалистов, Дугин вместе с тем уменьшил роль других лиц.

"Идеолог "русского мира" отметил, что командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение о выходе из Херсона. Дугин подчеркнул, что самодержец не может исправить это отклонение от идеологии одними публичными выступлениями, подчеркнув, что "предел достигнут ", - рассказали в Институте изучения войны.

Более того, информируют аналитики, Дугин вспомнил о применении тактического ядерного оружия, назвав его "концом", и продолжил замечание, что запоздалые российские изменения в военной кампании не имели влияния на изменение хода войны.

Критикуют власти РФ и пропагандисты

В ISW отмечают, что российские пропагандисты все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования бросить все силы на войну против Украины.

Один из них - Владимир Соловьев - призвал к полной мобилизации, а также увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

"Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, а громкая атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов", - указывают специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь некоторые милблогеры намекнули, что Кремль предал город Херсон, "продав", а другие - что Кремль постоянно сдает свои территории, не спрашивая россиян

"Они также подвергли сомнению легитимность заявленного 87% уровня поддержки российской аннексии Херсонской области", - подытожили аналитики.