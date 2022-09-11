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Путін "поставив на стоп" псевдореферендуми через успішний наступ ЗСУ, - "Медуза"

Фото: російський президент Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до РФ" так званих "ЛДНР", а також окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Це повязано з успішним контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Як пише видання з посиланням на два джерела, близьких до Кремля, єдиною причиною цього рішення є успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Крім того, джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем "політтехнологи", які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії, оскільки їм "надійшов наказ їхати додому".

При цьому в Херсонській області російські "політтехнологи", які готували референдум, все ж досі залишаються.

"Референдуми" росіян провалюються

Нагадаємо, що успішний контрнаступ ЗСУ продовжується, а тим часом, як розповіли в українській розвідці, так звані "референдуми" росіян на окупованих територій не мають жодних шансів, як і через дії наших військових, так і через спротив місцевого населення.

Додамо, що у Росії нещодавно запропонували провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада, тому що ця дата нібито символічна.

Однак у Офісі президента висміяли ці заяви та порадили Москві "шукати нових сценаристів".

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Володимир ПутінХарківДНРХерсонская областьРеферендум