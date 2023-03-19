Войска РФ вынуждены чаще менять свои позиции из-за точных ударов ВСУ: карты боев ISW

Российские войска на левом берегу Херсонской области вынуждены часто менять свои локации из-за точных ударов украинских военных. Также оккупанты предприняли несколько неуспешных попыток наступления на Авдеевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ пытались продвинуться у Сватово

Российские войска 18 марта пытались продвинуться вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная. Российские источники продолжали утверждать, что оккупанты продвинулись к западу от Гряниковки (17 км к северо-востоку от Купянска) и что украинские войска отошли на западный берег реки Оскол, но ISW не может подтвердить эти заявления.

РосСМИ также утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись в районе Площанки (16 км к северо-западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (примерно в 11 км к югу от Кременной).

Донецкое направление: оккупанты безуспешно наступали в районе Авдеевки

Российские силы продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 18 марта. В Генштабе ВСУ уточнили, что украинские силы отражали российские атаки в северной части Бахмута, что, вероятно, свидетельствует о том, что оккупанты концентрируют наступательные операции в северной части города.

Российские блогеры утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" продвинулись в промышленной зоне на севере города и продолжали штурмы в южной и юго-западной частях Бахмута, а также заняли позиции в районе центрального рынка, хотя визуального подтверждения этим утверждениям эксперты ISW не наблюдали.

По оценкам ISW, российские войска оккупировали примерно 50 процентов Бахмута по состоянию на 8 марта, и с тех пор существенно не продвинулись. Российские источники также утверждали, что оккупанты также продвигались в районе Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки).

Южное направление: оккупанты вынуждены часто менять позиции из-за точных ударов ВСУ

В ВСУ сообщили, что российские войска снизили темп артиллерийского огня через реку Днепр, также оккупанты вынуждены постоянно менять позиции на восточном берегу Херсонской области из-за огня украинской артиллерии.

Российские войска также продолжают возводить оборонительные укрепления вдоль наземных коммуникаций в оккупированном Крыму и вблизи него. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне строят укрепления между Ишуном и Воинкой на севере Крыма, а на кадрах в социальных сетях видны большие груды деревянных поддонов, как сообщается, возле моста через реку Чатарлук между Ишуном и Воронцовкой на трассе N05 Армянск-Джанкой-Симферополь.