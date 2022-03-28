ЗСУ звільнить тимчасово окуповані міста, але потрібна допомога, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Збройні сили звільнять тимчасово окуповані російськими військами території України. Однак для цього необхідна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Coffee or die .

"Ми стоїмо і можемо довго стояти. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155 мм і більше, а також бойова авіація", - заявив Буданов.

При цьому він підкреслив, що Україні потрібні літаки п'ятого покоління.

"Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога - велика частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога і здатні опанувати літаками п'ятого покоління. Я не сумніваюся в майстерності українських льотчиків", - додав Буданов.