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РФ підготувала план на наступні 60 днів. Віримо, що він буде невдалим, - Буданов

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 18:08
РФ підготувала план на наступні 60 днів. Віримо, що він буде невдалим, - Буданов Фото: Генерал Буданов (gur.mil.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Начальник української розвідки розкрив плани Росії на найближчі два місяці війни. Буданов висловив упевненість в їх невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на COFFEE OR DIE.

Кирило Буданов, в інтерв'ю журналу Coffie or die, оцінив боротьбу України проти переважаючого за силою агресора. Він розповів про маніакальне бажання РФ взяти Київ у перші дні війни. Після того як російське командування усвідомило неможливість виконання цього завдання, вони створили план дій на найближчі тридцять днів.

"Тому вони склали план під назвою "Д плюс 30" і "Д плюс 60", - сказав він, пояснивши, що ці цифри збігаються з очікуваннями Росії щодо того, як будуть йти справи через місяць, а потім через два місяці війни", - сказав Буданов.

Генерал зазначив, що російські війська провалилися в перший період, і висловив обережний оптимізм з приводу майбутнього.

Оскільки ми бачимо кроки і бачимо, що вони роблять. Ми сподіваємося, що можемо сказати, що "Д плюс 60" також не буде успішним. Ми в це віримо. Ми бачимо, що план "плюс 60 "провалиться", - заявив він.

Нагадаємо, що ГУР заявили про створення загону партизан.

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