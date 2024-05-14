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Путин ошибается, рассчитывая на длительную войну: Блинкен назвал причины

Киев, Вторник 14 мая 2024 20:17
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Путин ошибается, рассчитывая на длительную войну: Блинкен назвал причины Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Российский диктатор Владимир Путин делает ошибку, когда рассчитывает на длительную войну. Время играет на стороне Украины.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время выступления в Киевском политехническом институте.

По словам Блинкена, сейчас иногда появляется информация, что время - на стороне главы Кремля, поскольку у России больше население и, соответственно, больше потенциальной живой силы, которую "можно бросить в мясорубку". Также у РФ больше ресурсов. Это якобы означает, что Кремль не может проиграть.

Но, как отметил госсекретарь, Россия проигрывала борьбу за контроль над судьбой Украины уже 20 лет.

"И Путин ошибается - время на стороне Украины. Потому что с каждым месяцем работа, которую мы делаем вместе, приближает Украину к членству в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.

Также госсекретарь уточнил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений о гарантиях безопасности, наращивает ОПК, получает больше западного оружия и укрепляет экономику.

"Россия движется назад во времени, Украина идет вперед", - резюмировал он.

Прогнозы о войне

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил о том, что война России против Украины может не закончиться и после 2025 года.

При этом издание CNN в январе написало о том, что война будет длится еще не менее двух лет.

Более детально о том, как может пройти 2024 год на фронте, - в материале РБК-Украина.

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