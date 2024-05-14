Путін помиляється, розраховуючи на тривалу війну: Блінкен назвав причини

Російський диктатор Володимир Путін робить помилку, коли розраховує на тривалу війну. Час грає на боці України.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу у Київському політехнічному інституті.

За словами Блінкена, зараз іноді з'являється інформація, що час - на боці глави Кремля, оскільки в Росії більше населення і, відповідно, більше потенційної живої сили, яку "можна кинути в м'ясорубку". Також у РФ більше ресурсів. Це нібито означає, що Кремль не може програти.

Але як зазначив держсекретар, Росія програвала боротьбу за контроль над долею України вже 20 років.

"І Путін помиляється - час на боці України. Тому що з кожним місяцем робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС та НАТО", - наголосив він.

Також держсекретар уточнив, що з кожним місяцем Україна підписує більше угод щодо гарантій безпеки, нарощує ОПК, отримує більше західної зброї та зміцнює економіку.

"Росія рухається назад у часі, Україна йде вперед", - резюмував він.