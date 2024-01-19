CNN пишет о еще двух годах войны. Возможны ли такие сроки и когда ждать наступление ВСУ: мнение эксперта

Американский телеканал CNN написал, что на Западе прогнозируют еще не менее двух лет боевых действий в Украине. Однако военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что точно спрогнозировать продолжительность войны невозможно.

РБК-Украина рассказывает, сколько может еще длиться война РФ против Украины и когда ждать нового наступления ВСУ.

Сколько будет длиться война

Сегодня на CNN вышла публикация, в которой со ссылкой на представителей западных разведок говорилось, что война в Украине может длиться еще не менее двух лет. А некоторые западные чиновники, как написал CNN, говорят даже о 5 годах.

По словам Мусиенко, спрогнозировать точные сроки окончания той или иной войны фактически невозможно, ведь на это влияет целый ряд разных факторов.

"Все эти прогнозы они достаточно условны, потому что на длительность войны влияют факторы, касающиеся не только ситуации на поле боя, но и касающиеся внутриполитической или экономической ситуации. Плюс очень часто бывают так называемые "черные лебеди", которые меняют ситуацию в ту или иную сторону и достаточно серьезно", - объяснил он.

Например, как отметил Мусиенко, если бы бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина удался, то сейчас на фронте могла быть совсем другая ситуация.

"Но бунт Пригожина не мог никто предсказать, в том числе и аналитики, прогнозирующие длительность войны. Поэтому спрогнозировать точно длительность войны очень трудно ", - добавил эксперт.

Когда ждать новое наступление ВСУ

По мнению Мусиенко, в ближайшее время украинские Силы обороны будут находиться в активной обороне, чтобы сохранить максимально собственные ресурсы, минимизировать потери со своей стороны и наносить большие потери врагу.

"То есть обессиливать идущие в наступление российские войска, отражать атаки и таким образом проводить активную оборону. Плюс, когда появляется возможность, переходить к определенным наступательным действиям и наносить удары по вражеским тылам, а также бить по территории России", - пояснил он.

Дальше, как заметил эксперт, все будет зависеть от уровня обеспечения украинской армии оружием от партнеров. Сегодня, по его словам, о новом масштабном наступлении украинской армии речь не идет, поскольку имеющегося ресурса может хватить только на активную оборону.

"Но и активная оборона предусматривает возможность пробивания линии фронта и создания обвала фронта оккупантов на некоторых направлениях, чтобы ускорить наступательные действия для нас. Но я думаю, что, оценивая уровень обеспечения, можно сказать, что это мощное украинское наступление может произойти в 2025 году", - резюмировал Мусиенко.