Порошенко у 2018 помилував 14 осіб

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Всі помилувані засуджені вперше

Президент України Петро Порошенко помилував у 2018 році 14 осіб, засуджених на різні терміни покарання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Відповідно до ст. 106 Конституції України, президент України здійснює повноваження із помилування засуджених громадян від відбування покарання.

За інформацією Департаменту з питань помилування Адміністрації президента України, у 2018 році Порошенко видав 4 укази, якими помилував 9 жінок та 5 чоловіків.

"При цьому повністю звільнені від відбування покарання та вийшли на волю п’ять осіб, ще для восьми суттєво зменшені терміни покарання", - йдеться у повідомленні.

Також одній помилуваній особі, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, покарання було замінено на 27 років і 9 місяців позбавлення волі, вона в квітні вийшла на волю.

"Всі помилувані засуджені вперше. Вісім осіб з помилуваних - люди пенсійного віку", - додали у відомстві.

Протягом 2018 року до Департаменту з питань помилування АПУ надійшло загалом 1276 матеріалів з питань помилування, в тому числі 931 клопотання про помилування 718 осіб.

Не отримали помилування 357 засуджених, чиї клопотання були розглянуті Комісією. Як правило, це особи, які мають не одну судимість, скоїли тяжкі чи особливо тяжкі умисні злочини (розбої, зґвалтування, вбивства, збут наркотичних засобів тощо), а також засуджені, які скоїли хоч і нетяжкий злочин, але фактично відбули дуже нетривалий термін покарання.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Порошенко помилував одну з ув'язнених Качанівської колонії. Мешканка Харкова відбувала термін за тяжкий злочин, її засудили до 10 років позбавлення волі. Однак за зразкову поведінку комісія з питань помилування внесла Порошенку пропозицію відпустити ув'язненого. У підсумку, указом президента "Про помилування засуджених" вона вийшла на свободу.