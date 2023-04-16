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Путин похвастался "хорошими военными отношениями" с Китаем на фоне его возражений помощи РФ

Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На встрече Путин заявил, что для России достаточно продуктивно прошел недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина. Это положительно повлияло на отношения РФ и Китая, и они начали интенсивное развитие по всем направлениям, в частности по линии военных ведомств.

"Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной сфере и по линии военных ведомств", - сказал Путин.

Он рассказал, что Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств. Страны также проводят совместные учения. Путин считает, что военное сотрудничество РФ и Китая является одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В этот раз встреча также прошла в Кремле.

Отметим, что военно-политический эксперт Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина объяснил цель визита Си Цзиньпина в Москву. Он считает, что лидер Китая хочет сделать Россию вассальной страной.

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