Путин угрожает Армении "украинским сценарием" за евроинтеграцию

Глава Кремля утверждает, что подобная политика может привести к сценарию, похожему на события в Украине в 2014 году, имея в виду российское вооруженное вторжение.



По его мнению, Армения должна учитывать позицию Москвы в вопросах евроинтеграции, поэтому Путин считает целесообразным провести референдум. Еще глава Кремля заявил, что такое решение было бы правильным как для самих граждан Армении, так и для "главного экономического партнера" - России.



"На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум", - заявил Путин.

При этом он добавил, что это хоть и "не наше дело", но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить граждан Армении, каков будет их выбор.

"Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", - отметил диктатор.

В то же время он предупредил о возможных последствиях в случае иного развития событий, проведя параллель с Украиной.



"Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС", - сказал Путин и подчеркнул, что все это привело впоследствии к "госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям".