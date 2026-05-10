RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин угрожает Армении "украинским сценарием" за евроинтеграцию

03:43 10.05.2026 Вс
2 мин
Глава Кремля подчеркивает важность проведения референдума в Армении
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин раскритиковал Армению, предупреждая Ереван о "недопустимости" курса на евроинтеграцию без согласования с Кремлем.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 9 мая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Армения пригрозила России выходом из ОДКБ и назвала условие

Глава Кремля утверждает, что подобная политика может привести к сценарию, похожему на события в Украине в 2014 году, имея в виду российское вооруженное вторжение.

По его мнению, Армения должна учитывать позицию Москвы в вопросах евроинтеграции, поэтому Путин считает целесообразным провести референдум. Еще глава Кремля заявил, что такое решение было бы правильным как для самих граждан Армении, так и для "главного экономического партнера" - России.

"На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум", - заявил Путин.

При этом он добавил, что это хоть и "не наше дело", но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить граждан Армении, каков будет их выбор.

"Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", - отметил диктатор.

В то же время он предупредил о возможных последствиях в случае иного развития событий, проведя параллель с Украиной.

"Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС", - сказал Путин и подчеркнул, что все это привело впоследствии к "госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям".

Напомним, на днях Армения официально подтвердила, что не является союзником России в войне против Украины, и продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

Также сообщалось, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Армения