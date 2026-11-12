Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину

Угрозы "продолжения войны"

Путин цинично заявил на встрече с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что Россия всегда была "за" диалог с Европой и никогда его не прерывала.

В то же время он обвинил Европу в разрыве диалога с РФ.

Российский диктатор говорит, что якобы выступает за продолжительный мир между Россией и Украиной и хочет, чтобы он был "вечным и навсегда".

"Мы с самого начала говорили, что присутствие каких-либо иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности РФ", - дерзко отметил Путин.

Он заявил, что с этим в принципе все согласились, в том числе, в ходе переговоров в Стамбуле (в 2022 году - ред.).

По словам Путина, администрация Трампа и сам президент США предлагают России договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом.

"Что мы слышим от европейцев? Нет. Только после того, как будет достигнут мир в Украине. Но после того, как мир в Украине будет достигнут, они собираются вводить войска на территорию Украины. А это означает продолжение войны", - угрожает Путин.

Диктатор цинично призвал администрацию США "поработать с европейскими союзниками", чтобы они определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны в Украине.