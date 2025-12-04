Путин угрожает "любым путем" захватить Донбасс и другие территории Украины

Переговоры о мирном плане США

Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. В первоначальной версии он включал 28 пунктов, однако затем их сократили.

23 и 30 ноября между делегациями США и Украины прошли консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Первая встреча состоялась в Женеве, вторая - во Флориде.

2 декабря спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным доработанный документ.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков, заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

Кроме того, он сообщил, что американская делегация передала еще 4 документа по завершению войны.

Формулировки Ушакова были восприняты как отказ Путина от мирного плана США. Но представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день утверждал, что это якобы не так.

Также по данным Associated Press, уже сегодня, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер проведут новую встречу с главой украинской делегации на переговорах Рустемом Умеровым.