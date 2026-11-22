По данным источника, с России снимут санкции, но введут их снова, если Москва станет сосредоточивать войска для нового вторжения.

Поскольку Путин отказался соглашаться на расположение баз НАТО в Украине, американская сторона предложила отведение российских войск от границы сразу после подписания соглашения о прекращении огня.

А в случае перехода российских войск в наступление войска Альянса без промедлений перебросят на территорию Украины.

Кроме того, издание указывает, что представители США и Европы обсуждали механизмы контроля за исполнением Россией договоренностей, а также налаживание быстрого обмена информацией на случай нападения.

По словам источника, специальный представитель президента США Джаред Кушнер обратился с предупреждением к Путину.

"Это началось как война с Украиной. Теперь это опосредованная война с Европой", - заявил он.

В ответ на отказ Путина от размещения баз НАТО на территории Украины, американская сторона предложила Путину, чтобы Россия отвела свои войска от границы после заключения соглашения о прекращении огня.

В случае, если российские войска начнут наступление, войска Североатлантического союза немедленно перебросят в Украину.

Также обозреватель отмечает, что американские и европейские должностные лица обсудили, как контролировать соблюдение Россией договоренностей и обеспечивать оперативный обмен информацией в случае нападения.