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У Росії заявили про готовність відключитися від глобального інтернету

Москва, Понеділок 01 лютого 2021 09:58
У Росії заявили про готовність відключитися від глобального інтернету
Фото: Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація готова відключитися від глобального інтернету в разі необхідності. Однак до цього в РФ готові вдатися лише в крайньому разі.

Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За його словами, Росія має технології, щоб забезпечити автономну роботу "рунету".

"Технологічно для цього все готово. На законодавчому рівні також всі рішення прийняті. Але ще раз підкреслюю: це непросто, і цього б дуже не хотілося", - сказав Медведєв.

Він визнав, що таке рішення є запасним планом на випадок, якщо Росію відключать від глобальної мережі.

"Інтернет, як відомо, з'явився в певний час. І, безумовно, ключові права на управління (перебувають - ред.) у Сполучених Штатах Америки. Так що потенційно, якщо трапиться щось надзвичайне, якщо у когось зовсім знесе голову, таке може статися. Саме тому, що ключі від цього скриньки знаходяться за океаном", - додав Медведєв.

Заступник голови Радбезу РФ заявив, що Росії надходять також постійні загрози відключення від міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

"Ми навіть були змушені створити свою систему передачі інформації, якщо раптом це станеться, щоб можна було обмінюватися електронними повідомленнями. Те ж саме потенційно може статися і з інтернетом, і тоді у нас не буде доступу до основних вузлів цієї мережі", - уточнив Медведєв.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія не буде робити ніяких кроків назустріч по досягненню миру на Донбасі, то Україна може ініціювати відключення її від SWIFT.

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