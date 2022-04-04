Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн
Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн. Ці заходи були прийняті у відповідь, так як раніше західні країни ввели для Росії ряд обмежень візового характеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
Зазначається, що указ підписаний "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії Європейського Союзу".
Таким чином Росія призупиняє дію низки пунктів угод про спрощення видачі віз з ЄС, Норвегією, Данією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном.
Нагадаємо, раніше відповідні візові санкції анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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