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Путин подписал указ о визовых санкциях в отношении "недружественных" стран

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Москва, Понедельник 04 апреля 2022 14:57
Путин подписал указ о визовых санкциях в отношении "недружественных" стран Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о визовых санкций в отношении "недружественных" стран. Эти меры были "ответными", так как ранее западные страны ввели для России ряд ограничений визового характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза".

Таким образом Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Напомним, ранее ответные визовые санкции анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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