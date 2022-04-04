Путин подписал указ о визовых санкциях в отношении "недружественных" стран
Президент России Владимир Путин подписал указ о визовых санкций в отношении "недружественных" стран. Эти меры были "ответными", так как ранее западные страны ввели для России ряд ограничений визового характера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза".
Таким образом Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Напомним, ранее ответные визовые санкции анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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