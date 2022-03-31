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Путін відмовився від зустрічі з Зеленським та припинення вогню, - прем'єр Італії

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Рим, Четвер 31 березня 2022 13:54
Путін відмовився від зустрічі з Зеленським та припинення вогню, - прем'єр Італії Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Європейський політик зазначив, що лідер Росії відмовився зустрітися з Володимиром Зеленським та припиняти вогонь в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету La Repubblica.

Драгі зазначив, що попросив Путіна провести прямі переговори з Зеленським, проте російський президент відмовив, заявивши, що "умови ще не дозріли".

"Я висловив Путіну переконання, що зустріч із Зеленським необхідна для розв’язання вузлів угоди. Відповідь була, що час ще не настав", - додав очільник уряду Італії.

Нагадаємо, що раніше переговори з Путіним провів канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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