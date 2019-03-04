Путін підписав указ про призупинення виконання РФ ракетного договору

Указ набирає чинності з дня його підписання

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении ракетного договора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт главы РФ.

На сайте российского президента указано, что указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности" был подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору".

Отметим, что Путин решил приостановить договор "до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия".

Кроме того, он поручил Министерству иностранных дел РФ направить государствам - участникам Договора уведомление о приостановлении его выполнения.

Указ вступает в силу со дня его подписания - 4 марта.

Напомним, ранее Европейский парламент осудил нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности. В ЕП призвали Россию вернуться к полному соблюдению обязательств по договору.

Как писало РБК-Украина ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в ЕС в ответ на нарушение РФ ракетного договора.

В начале февраля на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах.

Так, 1 февраля 2019 года Штаты объявили о прекращении участия в ракетном договоре из-за российской крылатой ракеты 9М729. Решение о выходе из договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.