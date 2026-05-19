Путин начал "зачистку" окружения Шойгу и готовит повышение "провального" генерала, - ISW

Аналитики, ссылаясь на российские источники, отмечают, что с должности председателя оборонного комитета Госдумы могут отстранить генерал-полковника Андрея Картаполова. Его место, вероятно, займет генерал-полковник Александр Лапин.

Отмечается, что кандидатуру Лапина сейчас рассматривают в правящей партии "Единая Россия", хотя окончательное решение еще не принято. По предварительным данным, он может баллотироваться по списку партии от Татарстана. Сообщается, что после отставки с военных должностей он стал советником главы этого региона Рустама Минниханова.

Действующий председатель комитета Картаполов может не участвовать в следующем переизбрании. Собеседник издания в Минобороны РФ заявил, что в ведомстве неоднократно с "удивлением" реагировали на его публичные заявления.

Кроме того, источники предполагали, что партия не будет выдвигать Картаполова от Московской области, где он победил в 2021 году. Сам российский генерал 18 мая заявил, что намерен идти на второй срок в Госдуму.

"Зачистка" людей Шойгу

Устранение Картаполова, которого связывают с Шойгу, согласуется с кампанией Путина по ослаблению влияния бывшего главы Минобороны.

"Возможная замена Картаполова на Лапина, если это подтвердится, станет продолжением практики президента РФ Владимира Путина по ротации высокопоставленных командиров на другие должности, несмотря на их неудачные результаты на поле боя", - отметили аналитики.

Генерал-полковник Александр Лапин в начале полномасштабного вторжения в Украину руководил Центральной группировкой войск РФ.

После ряда провалов он в 2023 году занял должность начальника штаба Сухопутных войск РФ, а в 2024-м возглавил Ленинградский военный округ и Северную группировку войск. В августе 2025 года стало известно, что на этих должностях его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.