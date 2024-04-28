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Британская разведка назвала причины отмены мероприятий на 9 мая в России

Москва, Воскресенье 28 апреля 2024 14:47
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Британская разведка назвала причины отмены мероприятий на 9 мая в России Фото: Россия отменяет парады до 9 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия второй год подряд отменяет традиционное шествие "Бессмертный полк" и парады до 9 мая. Одна из причин этого - такие мероприятия могут быть местом проявления недовольства из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Россия отменила традиционные марши "Бессмертного полка", но портреты погибших родственников предлагают развешивать на автомобилях и в общественных местах в период с 1 по 11 мая.

Также в Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской области РФ отменили парады до 9 мая. Разведка предполагает, что россияне опасаются украинских атак. Минобороны Британии напомнило, что за неделю до 9 мая в 2023 году над Кремлем разразился беспилотник.

"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и по соображениям безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства против Украины", - говорится в сводке.

Взрыв над Кремлем

Напомним, ночью 3 мая 2023 года в центре Москвы произошел взрыв. Россияне заявили о якобы атаке дронов и утверждали, что все беспилотники "сбили".

На опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов взорвался над башней Кремля.

Россия обвинила Украину в якобы атаке, а Москва назвала инцидент "покушением на Путина". Украина опровергала обвинения РФ.

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