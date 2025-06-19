ЕС инвестирует российские 200 млрд евро, чтобы сохранить помощь Украине, - Politico

Средства от российских активов в размере 18 млрд евро должны быть исчерпаны до конца года. Новый подход поможет сохранить финансирование для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Еврокомиссия рассматривает план перевода почти 200 млрд евро замороженных российских государственных активов в Бельгии в новый фонд с более рискованными инвестициями.

Цель - получать более высокие доходы и поддерживать экономику Украины, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить финансирование.

Активы были заморожены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Евросоюз стремится не конфисковать их полностью. Этого не хотят из-за финансовых и юридических рисков, на что уже указали такие страны, как Германия и Италия.

Как обеспечить законность операций

В ЕС хотят тратить лишь доход от инвестиций, оставляя основной капитал нетронутым, чтобы избежать обвинений в нарушении международного права. Группа G7 в прошлом году договорилась направить в Украину 45 млрд евро средств от инвестирования замороженных активов.

Доля ЕС в этой помощи составила 18 млрд евро, которые должны быть выплачены до конца года. Это ставит под вопрос источник финансирования для Украины в 2026 году.

Обсуждение на уровне министров финансов

Министры финансов 27 стран ЕС начнут обсуждение этих вопросов за неформальным ужином в Люксембурге. Польша, председательствующая в Совете ЕС, просит Еврокомиссию представить доступные варианты и рассмотреть использование замороженных активов.

Кроме того, Польша предложила использовать новую схему внешнего финансирования обороны SAFE для закупки оружия Украине.

Связь с санкциями и роль Венгрии

Создание фонда позволит укрепить финансовую поддержку Украины и снизить риск блокировки санкций Венгрией. Активы заблокированы санкционным режимом ЕС, который должны продлевать каждые шесть месяцев. Венгерский премьер Орбан угрожает применять вето как "жест доброй воли" к Кремлю.

Еврокомиссия проводила консультации с Францией, Германией, Италией и Эстонией, но пока не нашла способа сохранить активы замороженными без единогласного решения.

Финансовые ограничения Евросоюза

Для создания нового инвестиционного фонда ЕС планирует использовать голосование простым большинством, что обойдет вето Венгрии. Однако критики предупреждают - если инвестиции окажутся убыточными, издержки лягут на плечи налогоплательщиков.

Сейчас центральный бюджет ЕС на сумму 1,2 трлн евро перегружен, и новая бюджетная рамка вступит в силу лишь в 2028 году. При этом значительная часть выделенных 50 млрд евро на помощь Украине уже израсходована, а пополнить бюджет сложно без единогласного одобрения, которого не даст Венгрия.