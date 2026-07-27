Путин планирует еще три года войны и ищет средства

Путин формирует "бюджет войны"

Военные расходы останутся главными при подготовке бюджета России на ближайшие три года, заявил Путин.

Также диктатор обвинил Запад в запуске "русофобской машины", "мировых рекордах" по санкциям. И цинично пообещал, что никому и никогда не удастся "сломить народ России".

Путин заявил, что институты властей России готовы к защите страны и способны вместе с обществом "дать решительный отпор любым враждебным шагам".

Кроме "укрепления обороны страны" как приоритета для бюджета 2027-2029 годов глава Кремля обещает, что наконец-то вроде бы решит первоочередные социальные задачи.

Денег не хватает

В закон о бюджете-2026 правительство поначалу закладывало 12,9 трлн рублей по статье "национальная оборона", пишет издание.

Однако по факту военный бюджет превысит план на 4-5 трлн рублей.

По оценкам Bloomberg, чтобы оплатить все расходы на войну, Минфин России:

готовит секвестр гражданских статей,

намерен привлечь 2-3 трлн рублей дополнительного долга.

Фактические расходы бюджета на войну против Украины уже по итогам первого квартала достигли 5,9 триллиона рублей. Об этом заявил научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По сравнению с тем же периодом в прошлом году расходы на армию и производство оружия увеличились на 29,9%. По сравнению с январем-мартом 2024 года - на 68,7%, по сравнению с 2023 годом - на 129%, а если сравнивать с первым кварталом 2022-го - в 4,6 раза.

Война с Украиной обошлась российским налогоплательщикам в 53,079 триллиона рублей, или 746,6 млрд долларов.

Эта сумма покрывает 28 лет текущих расходов бюджета на здравоохранение, 30 лет расходов на образование, пишет издание.

Социальные направления не финансируются

Приоритет обороны и безопасности в бюджете вынуждает власти "избирательно подходить" к финансированию других направлений, констатирует ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев.

В прошлом году поступления в бюджет оказались на 3 трлн рублей ниже плана, а в этом - проблемы усугубились, отмечает Аблаев.

Минфин России поднял НДС до 22%, но дефицит уже по итогам первого полугодия достиг почти 6 трлн рублей.

До конца года "дыра" в казне РФ может увеличиться до 7 трлн рублей, прогнозирует эксперт.