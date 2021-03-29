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Путін не планує розмову з Зеленським, - Кремль

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Росії Володимир Путін не планує проводити розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше повідомлялося про можливості такої розмови на фоні загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбас
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