Путін планує відвідати Крим на п'ятиріччя анексії

Путін може відвідати окупований півострів 18 березня

Президент России Владимир Путин планирует посетить оккупированный Крым на пятилетие аннексии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что, по данным близких к администрации президента России источников, поездка в Крым уже стоит в графике Путина. В то же время официального подтверждения данной информации пока нет.

Отметим, в марте этого года в России отмечают пятую годовщину аннексии полуострова. Годовщина отмечается 18 марта. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан документ о "вхождении" Крыма и Севастополя в состав России.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2018 года Путин отрицал аннексию Крыма.

"Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем и они не виноваты, а если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия", - отметил он.

Ранее также стало известно, что Российская Федерация запустит поезда в оккупированный Крым по Керченскому мосту 8 декабря 2019 года.