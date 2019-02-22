У Криму назвали дату запуску поїздів до Росії

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Поїзди на окупований півострів по Кримському мосту запустять 8 грудня

Російська Федерація запустить поїзди до окупованого Криму по Керченському мосту 8 грудня 2019 року. Про це заявили в компанії "Кримська залізниця", передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами начальника дирекції по обслуговуванню пасажирів "Кримської залізниці" Володимира Резніченка, перший поїзд проїде мостом 8 грудня.

"Дату визначено. І немає жодних сумнівів, є повне розуміння, що 8 грудня перший поїзд прийде до Криму. Прийнято, що продаж відкривається за 45 діб, але є домовленість, що квитки почнуть продавати за 90 днів від 8 грудня", - заявив він.

Також повідомляється, що пасажирськими перевезеннями буде займатися окрема російська транспортна компанія. Передбачається, що до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії і Феодосії будуть ходити 11 пар пасажирських поїздів, в основному з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Кисловодська. Між Москвою і Сімферополем буде курсувати двоповерховий потяг загальною місткістю 882 пасажира. Вартість проїзду буде не вище, ніж в середньому по Росії.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не перешкоджатиме проходу суден у Керченській протоці.

Зазначимо, раніше також президент України Петро Порошенко заявив, що "Керченський міст стане в Росії, коли вона буде залишати український Крим".