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Палата представників США схвалила заборону на визнання Криму російським

Новини » Політика    12.03.2019 - 21:15
Палата представників США схвалила заборону на визнання Криму російським
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

За відповідний документ проголосували 427 конгресменів

Палата представників Конгресу США схвалила заборону на визнання окупованого Криму російським. За відповідний документ проголосували 427 конгресменів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Повідомляється, що Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визнає політикою США невизнання суверенітету Російської Федерації над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами.

Крім того, документ містить заборону федеральним департаментам і агенціям США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить згаданій політиці США.

Палата представників США схвалила заборону на визнання Криму російським

Нагадаємо, раніше голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, виступаючи на підтримку законопроекту про політику США щодо невизнання незаконної спроби анексії Росією Криму, наголосив, що вважає необхідним досягнення цієї мети, а даний документ є чітким сигналом підтримки партнерами США України.

7 березня Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США затвердив і рекомендував до схвалення повним складом Нижньої Палати американського парламенту проект закону, який визначає політикою США невизнання суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами.

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