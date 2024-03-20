RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин после "выборов" приказал увеличить армию, размечтался о днепровской флотилии

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что намерена якобы увеличить армии, создав новые подразделения. В частности, речь идет о создании днепровской речной флотилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу заявил, что по приказу российского диктатора Владимира Путина в России якобы сформируют новые подразделения - днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу добавил, что якобы до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Традиционно глава Минобороны РФ пообещал, что российские войска будут "повышать боевые возможности" и количество личного состава пропорционально "угрозам".

 

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Как и ожидалось, российская ЦИК объявила, что практически проработала результаты "выборов", и заявила о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.

Потери России в войне против Украины

Российский режим с начала полномасштабного вторжения скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 433 тысячи солдат. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 700 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Ранее британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСергей ШойгуВойна в Украине