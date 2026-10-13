Путин не пойдет на переговоры без Донбасса, - Reuters

"Путин вернется за стол переговоров только тогда, когда "получит оставшиеся 11% Донбасса, что сможет представить внутри страны как победу", - сказал изданию источник, близкий к Кремлю.

Стоит уточнить, что в основном данный материал Reuters посвящен дизельной сделке США и РФ, и, как утверждают источники, соглашение направлено на то, чтобы смягчить позицию России и вернуть ее к мирным переговорам.

Согласно публикации, эту информацию украинским чиновникам передали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Майами.

"Идея заключалась в том, что США могли бы вернуться к России и сказать: "Видите, украинцы прекратили забастовку, и мы заключили с вами эту сделку. Теперь ваша очередь что-то сделать", - сказал один из собеседников.

К слову, Reuters в этом же материале указывает, что источник близкий к Кремлю тоже сказал, что сделка по дизельному топливу "является способом вернуть Россию" к переговорам.