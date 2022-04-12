Путін переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло, - The Independent

За даними офіційних документів, на яке посилається видання, Кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль (понад 8850 км) від їхніх будинків.

"В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян до "суб’єктів Російської Федерації" та просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб", - цитує видання.

Вказано, що у Кремлі запланували відправку 11 398 людей до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід та 7 023 - на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан.

З посиланням на окремі документи The Independent пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що "українські війська обстрілювали їхнє місто".

Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає "переслідування".

Нагадаємо, Росія слідом за депортацією почала паспортизацію. Країна-агресор видала на своїй території примусово вивезеним українцям вже 12 тисяч паспортів.

Додамо, нещодавно стало відомо, що російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя.

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