Вивозять до Росії та ОРДЛО. Окупанти депортували майже 40 тисяч маріупольців, - мер

Російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя. З них ворог викрав 17 дітей, які були на лікуванні в одному з медзакладів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафону.

"Є така сумна статистика: майже 40 тисяч населення потрапили вже до "ДНР" чи РФ. На жаль, ми знаємо, що розлучають батьків із дітьми, приклад - наша лікарня Вишневського, де наші діти перебували на лікуванні, адаптації. 17 дітей - не розуміємо, в якому напрямку, але виїхали з цієї лікарні, батьки евакуювалися до Запоріжжя”, - сказав Бойченко.

Як пояснив мер, підрахунок депортованих ускладнений тим, що люди забирають українські документи. Про їхню долю дізнаються із баз РФ.

"На жаль, забирають і документи, і ми потім фіксуємо у базах збройних сил РФ", - сказав Бойченко.

При цьому він зазначив, що без режиму тиші із Маріуполя за останній місяць вивезли близько 100 тисяч людей.

"Зараз майже місяць йде евакуація. У нас немає автобусів взагалі, тому йде евакуація приватним транспортом, яка під обстрілами продовжується до сьогодні. Без режиму тиші вже майже 100 тисяч населення потрапили на підконтрольну частину нашої держави", - сказав Бойченко.

Він додав, що ситуація в місті залишається надскладною.

"У місті немає ні світла, ні зв'язку, їжі, води - це досить складна гуманітарна складова, яка вже сьогодні перейшла межу розуміння", - сказав Бойченко.

Нагадаємо, як розповіла міністр реінтеграції Ірина Верещук, російські окупанти з початку війни насильно вивезли близько 45 тисяч громадян України. Більшість депортовані з маріупольського напрямку.

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