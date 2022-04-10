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РФ почала видавати свої паспорти депортованим українцям. Таких вже 12 тисяч

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 17:25
РФ почала видавати свої паспорти депортованим українцям. Таких вже 12 тисяч Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія слідом за депортацією почала паспортизацію. Країна-агресор видала на своїй території примусово вивезеним українцям вже 12 тисяч паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову в Facebook.

"Слідом за примусовою депортацією - примусова паспортизація. РФ почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора", - написала Денісова.

За її словами, шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів.

"Такі дії окупанта РФ спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір", - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, МЗС закликало міжнародні організації посприяти поверненню українців, яких депортувала Росія.

Додамо, нещодавно стало відомо, що російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя.

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