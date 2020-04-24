Путін переніс дату закінчення Другої світової війни

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Річницю закінчення Другої світової війни в Росії святкуватимуть 3 вересня

Президент Росії Володимир Путін переніс на 3 вересня дату закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін підписав федеральний закон, яким дата закінчення Другої світової війни переноситься на 3 вересня.

Зазначимо, у більшості країн датою завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945 року, а в СРСР 3 вересня був днем перемоги над Японією в цій війні.

Примітно, що проти перенесення дати виступила Рада при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини. Справа в тому, що в цій країні 3 вересня є днем пам'яті жертв теракту в Беслані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін хоче внести до конституції Росії захист російськомовних і "правду" про Другу світову. На його думку, у Росії нібито намагаються вкрасти перемогу у цій війні, і Москва повинна "активно протистояти" таким спробам.

До цього нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулювання історією". Крім того, в документі йдеться, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за розв'язання Другої світової війни.