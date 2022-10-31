Лавров раскрыл карты. РФ хочет впихнуть свои удобрения в "зерновое соглашение" и "гарантий" от Украины

РФ захотела получение "гарантий" со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в пользу вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также Лавров отметил, что необходимо принимать дополнительные меры по реализации пакетного соглашения, касающиеся российских удобрений и сельхозпродукции. Речь идет об экспорте российских удобрений. Таким образом россияне начали толкать непонятные "гарантии" от Украины.

"Только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", - говорится в сообщении.

Об этом Лавров заявил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в ходе телефонного разговора.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", но Россия из него не вышла.

Ранее стало известно, что Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за того, что "Украина нанесла удар по кораблям Черноморского флота в Севастопольской бухте".

По словам президента Владимира Зеленского, Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, подписанного нашей страной с Организацией Объединенных Наций и Турцией.

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