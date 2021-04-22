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Путін відповів Зеленському: чекаємо в Москві в будь-який зручний час

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч. Він готовий зустрітися в Москві.

Про це Путін заявив на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Що стосується пропозиції українського керівництва, президента Зеленського, хотів би сказати наступне. Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. Це стосується ряду проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до Російської православної церкви і спроби її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України, і російських громадян, які проживають в Україні", - заявив Путін.

Він також прокоментував пропозицію Зеленського провести зустріч, але підкреслив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський має спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".

"А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна".

У Кремлі відразу заявили, що для цього повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

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