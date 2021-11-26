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Зеленський про загрозу повномасштабної війни з РФ: ми готові до будь-якої ескалації

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 12:21
Зеленський про загрозу повномасштабної війни з РФ: ми готові до будь-якої ескалації Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

"Ми в стані війни вже 8 років. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня... Сьогодні йде залякування з деяких ЗМІ, що завтра буде війна... Ми повністю контролюємо кордони та готові до будь-якої ескалації", - зазначив він.

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Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну надто дорого коштуватиме Росії.

А секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Україна готова до війни, але чи буде вона поки що невідомо.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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