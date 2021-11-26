Зеленський про загрозу повномасштабної війни з РФ: ми готові до будь-якої ескалації

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.