Зеленський про загрозу повномасштабної війни з РФ: ми готові до будь-якої ескалації
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський вважає, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.
"Ми в стані війни вже 8 років. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня... Сьогодні йде залякування з деяких ЗМІ, що завтра буде війна... Ми повністю контролюємо кордони та готові до будь-якої ескалації", - зазначив він.
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Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну надто дорого коштуватиме Росії.
А секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Україна готова до війни, але чи буде вона поки що невідомо.