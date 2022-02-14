ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін назвав "нескінченним та дуже небезпечним" вступ України до НАТО

Новость на русском →
Москва, Понеділок 14 лютого 2022 15:11
Путін назвав "нескінченним та дуже небезпечним" вступ України до НАТО Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід "за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну". З такою заявою він виступив під час обговорення так званих "гарантій безпеки" з російським главою МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на трансляцію їх переговорів.

"Щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включно з Україною", - сказав Путін.

Нагадаємо, у Кремлі також заявили, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО нібито стала б "кроком до стабілізації обстановки" та допомогла б переговорам по "гарантіям".

Додамо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від НАТО, щоб не було війни з РФ. Це він заявив в ефірі ВВС Radio 5.

Після чого у Міністерстві закордонних справ заявили, що ці слова вирвані з контексту, додавши, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Україна
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України