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Путін: Трамп - надзвичайно талановита людина, а Байден займається кар'єрою

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США, Росія, Субота 12 червня 2021 04:31
Путін: Трамп - надзвичайно талановита людина, а Байден займається кар'єрою Фото: президент РФ Володимир Путін (Sasha Mordovets/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент РФ Володимир Путін порівняв двох президентів США Дональда Трампа і Джо Байдена. Він назвав Трампа талановитою і яскравою людину.

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

Він зазначив, що Трамп і Байден кардинально відрізняються один від одного.

"Я вважаю, що колишній президент США пан Трамп - надзвичайна людина, талановита людина, інакше він не став би президентом США. Він яскрава людина. Вам може він сподобатися чи ні. Але він не походив із американського істеблішменту, він раніше не був частиною великої політики, а комусь це подобається, комусь це не подобається, але це факт", - сказав Путін.

Путін назвав Байдена людиною, яка займається кар'єрою і практично все своє повноліття провів у політиці.

"Це інший тип людини, і я дуже сподіваюся, що так, є деякі переваги, деякі недоліки, але не буде жодних рухів, заснованих на імпульсах від імені президента США", - сказав Путін.

Нагадаємо, Путін заявив, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена. Байден назвав у березні Путіна вбивцею.

Раніше повідомлялося, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

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