Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану

Президент Російської Федерації Володимир Путін заперечує те, що РФ планує передати Ірану супутникову систему . Він заявив, що вперше про це чує.

Про це президент Росії заявив в інтерв'ю NBC News , повідомляє видання.

В інтерв'ю Путін відкинув і назвав "нонсенсом" повідомлення Washington Post про те, що Росія готується запропонувати Ірану передову супутникову систему. Це б дозволило Тегерану відстежувати військові цілі, включаючи залишки військ США в Іраку і передавати інформацію проіранським угрупованням ополченців.

Путін назвав ці новини фейковими і заявив, що нічого не знає про це.

"Це просто фейкові новини. Принаймні, я нічого не знаю про це", - заявив Путін.

Він також додав, що можливо ті, хто говорить про це, знають більше.