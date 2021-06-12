ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану

Новость на русском →
Росія, Субота 12 червня 2021 14:05
Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Президент Російської Федерації Володимир Путін заперечує те, що РФ планує передати Ірану супутникову систему. Він заявив, що вперше про це чує.

Про це президент Росії заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє видання.

В інтерв'ю Путін відкинув і назвав "нонсенсом" повідомлення Washington Post про те, що Росія готується запропонувати Ірану передову супутникову систему. Це б дозволило Тегерану відстежувати військові цілі, включаючи залишки військ США в Іраку і передавати інформацію проіранським угрупованням ополченців.

Путін назвав ці новини фейковими і заявив, що нічого не знає про це.

"Це просто фейкові новини. Принаймні, я нічого не знаю про це", - заявив Путін.

Він також додав, що можливо ті, хто говорить про це, знають більше.

"Ті, хто говорить про це, можливо, знають про це більше. Це просто нісенітниця, фігня", - заявив Путін.

Як відомо, раніше видання Washington Post повідомило про те, що Росія планує передати Ірану передову супутникову систему. Це значно підвищить шпигунські можливості Ірану і дозволить здійснювати постійний моніторинг військових об'єктів.

Раніше повідомлялося, що Путін назвав Трампа дуже талановитою людиною і розкритикував Байдена за кар'єрні амбіції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація
NEWS
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами