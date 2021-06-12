Путін заперечує плани передачі російського супутника Ірану
Президент Російської Федерації Володимир Путін заперечує те, що РФ планує передати Ірану супутникову систему. Він заявив, що вперше про це чує.
Про це президент Росії заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє видання.
В інтерв'ю Путін відкинув і назвав "нонсенсом" повідомлення Washington Post про те, що Росія готується запропонувати Ірану передову супутникову систему. Це б дозволило Тегерану відстежувати військові цілі, включаючи залишки військ США в Іраку і передавати інформацію проіранським угрупованням ополченців.
Путін назвав ці новини фейковими і заявив, що нічого не знає про це.
"Це просто фейкові новини. Принаймні, я нічого не знаю про це", - заявив Путін.
Він також додав, що можливо ті, хто говорить про це, знають більше.
"Ті, хто говорить про це, можливо, знають про це більше. Це просто нісенітниця, фігня", - заявив Путін.
Як відомо, раніше видання Washington Post повідомило про те, що Росія планує передати Ірану передову супутникову систему. Це значно підвищить шпигунські можливості Ірану і дозволить здійснювати постійний моніторинг військових об'єктів.
Раніше повідомлялося, що Путін назвав Трампа дуже талановитою людиною і розкритикував Байдена за кар'єрні амбіції.