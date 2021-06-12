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Путин отрицает планы передачи российского спутника Ирану

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Россия, Суббота 12 июня 2021 14:05
Путин отрицает планы передачи российского спутника Ирану Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Президент Российской Федерации Владимир Путин отрицает то, что РФ планирует передать Ирану спутниковую систему. Он заявил, что впервые об этом слышит.

Об этом президент России заявил в интервью NBC News, сообщает издание.

В интервью Путин отверг и назвал "нонсенсом" сообщение Washington Post о том, что Россия готовится предложить Ирану передовую спутниковую систему. Это бы позволило Тегерану отслеживать военные цели, включая оставшиеся войска США в Ираке и передавать информацию проиранским группировками ополченцев.

Путин назвал эти новости фейковыми и заявил, что ничего не знает об этом.

"Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом", - заявил Путин.

Он также добавил, что возможно те, кто говорит об этом, знают больше.

"Те, кто говорит об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто чушь, фигня", - заявил Путин.

Как известно, ранее издание Washington Post сообщило о том, что Россия планирует передать Ирану передовую спутниковую систему. Это значительно повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг военных объектов.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Трампа очень талантливым человеком и раскритиковал Байдена за карьерные амбиции.

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