Путин отрицает планы передачи российского спутника Ирану
Президент Российской Федерации Владимир Путин отрицает то, что РФ планирует передать Ирану спутниковую систему. Он заявил, что впервые об этом слышит.
Об этом президент России заявил в интервью NBC News, сообщает издание.
В интервью Путин отверг и назвал "нонсенсом" сообщение Washington Post о том, что Россия готовится предложить Ирану передовую спутниковую систему. Это бы позволило Тегерану отслеживать военные цели, включая оставшиеся войска США в Ираке и передавать информацию проиранским группировками ополченцев.
Путин назвал эти новости фейковыми и заявил, что ничего не знает об этом.
"Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом", - заявил Путин.
Он также добавил, что возможно те, кто говорит об этом, знают больше.
"Те, кто говорит об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто чушь, фигня", - заявил Путин.
Как известно, ранее издание Washington Post сообщило о том, что Россия планирует передать Ирану передовую спутниковую систему. Это значительно повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг военных объектов.
Ранее сообщалось, что Путин назвал Трампа очень талантливым человеком и раскритиковал Байдена за карьерные амбиции.