Путин отрицает планы передачи российского спутника Ирану

Президент Российской Федерации Владимир Путин отрицает то, что РФ планирует передать Ирану спутниковую систему . Он заявил, что впервые об этом слышит.

Об этом президент России заявил в интервью NBC News , сообщает издание.

В интервью Путин отверг и назвал "нонсенсом" сообщение Washington Post о том, что Россия готовится предложить Ирану передовую спутниковую систему. Это бы позволило Тегерану отслеживать военные цели, включая оставшиеся войска США в Ираке и передавать информацию проиранским группировками ополченцев.

Путин назвал эти новости фейковыми и заявил, что ничего не знает об этом.

"Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом", - заявил Путин.

Он также добавил, что возможно те, кто говорит об этом, знают больше.