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Полон замість переможного маршу: прозріння чергового російського окупанта

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Субота 05 березня 2022 10:51
Полон замість переможного маршу: прозріння чергового російського окупанта Полонений солдат РФ на допиті СБУ (Фото: acebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Вадим Добровольский

Черговий російський окупант, який потрапив у полон, розповідає, які накази віддавалися його підрозділу перед вторгненням в Україну, і як проходило просування вглиб української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ

Служба безпеки України опублікувала відео допиту чергового російського окупанта, який потрапив в український полон.

Полонений солдат-строковик з Єкатеринбурга розповідає, що їх направили на" навчання " і при цьому відібрали мобільні телефони. Солдатам обіцяли переможний марш і якнайшвидше повернення додому. Але замість цього російські окупанти отримують в Україні смерть або полон і ганьба за причетність до злочинів проти людства.

"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят", - каже російський солдат у полоні.


СБУ продовжує документувати свідчення полоненого російського солдата для Гааги. Російські окупанти відповідатимуть за кожен зруйнований будинок, за кожне втрачене життя.

Нагадавши, в Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу".

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