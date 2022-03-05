Полон замість переможного маршу: прозріння чергового російського окупанта
Черговий російський окупант, який потрапив у полон, розповідає, які накази віддавалися його підрозділу перед вторгненням в Україну, і як проходило просування вглиб української території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ
Служба безпеки України опублікувала відео допиту чергового російського окупанта, який потрапив в український полон.
Полонений солдат-строковик з Єкатеринбурга розповідає, що їх направили на" навчання " і при цьому відібрали мобільні телефони. Солдатам обіцяли переможний марш і якнайшвидше повернення додому. Але замість цього російські окупанти отримують в Україні смерть або полон і ганьба за причетність до злочинів проти людства.
"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят", - каже російський солдат у полоні.
СБУ продовжує документувати свідчення полоненого російського солдата для Гааги. Російські окупанти відповідатимуть за кожен зруйнований будинок, за кожне втрачене життя.
Нагадавши, в Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу".
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