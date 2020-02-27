Президент Росії Володимир Путін заперечує наявність своїх двійників, але заявив, що йому пропонували. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника.

"Тема двійника виникала, але я відмовився від цієї ідеї, це було в найважчі часи боротьби з тероризмом", - заявив він.

Відзначимо, що російські ЗМІ неодноразово писали, що у Путіна можливо є двійники, які замінюють його на публічних заходах.

Раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканість Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.

Зокрема, видання Bloomberg писало, що ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його у влади після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

Крім того, повідомлялося, що Путін хоче закріпити в конституції "правду" про Другу світову війну та "захист російськомовних".