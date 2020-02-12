Путін змінює Конституцію РФ для збереження влади після президенства, - Bloomberg

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін запропонував змінити Конституцію для своїх інтересів, щоб залишитись при владі

Ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його при владі після того, як термін президенства закінчиться у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що основний план Путіна, який полягав у тому, щоб переконати білоруського президента Олександра Лукашенка об’єднати Росію і Білорусь, провалився. Це б дозволило російському президенту після 2024 року залишитися при владі, пише Bloomberg.

Як повідомляється, Путін обговорював з Лукашенком поглинання Білорусі Росією, але отримав відмову. Лукашенко, який колись був прихильником злиття, тепер категорично проти такої ідеї, вважають близькі до Кремля джерела.Тоді президент Росії виступив з посланням Федеральним зборам і запропонував змінити Конституцію.

"Путін бачить себе світовим лідером, і йому дуже важко відмежуватися від ролі президента", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам оголосив про відставку уряду. Новим прем'єром РФ призначили Михайла Мішустіна.

Додамо, Путін має намір закріпити пріоритет Конституції РФ над міжнародними договорами та рішеннями. Він хоче змінити Основний закон Росії.