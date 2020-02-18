У конституції РФ можуть закріпити довічну недоторканість Путіна

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

На сьогодні в Росії діє закон про недоторканність екс-президентів

В російській конституції пропонують закріпити довічну недоторканість нинішнього президента Володимира Путіна та інших екс-президентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що з такою ініціативою виступила робоча група з підготовки пропозицій про внесення поправок в конституцію Росії. За словами співголови робочої групи Павла Крашеннікова, федеральний закон гарантує недоторканність колишнім президентам.

"Дана конституційна норма (про недоторканність, - ред.) - вона повинна поширюватися і на президента, у якого закінчуються повноваження. Тому що це буде, по-перше, конституційна гарантія незалежності його діяльності, в тому числі й при виконанні обов'язків чинного глави держави", - зазначила голова Союзу жінок РФ Катерина Лахова.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його при владі після того, як закінчиться термін президентства у 2024 році.