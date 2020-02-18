ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У конституції РФ можуть закріпити довічну недоторканість Путіна

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:30
У конституції РФ можуть закріпити довічну недоторканість Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

На сьогодні в Росії діє закон про недоторканність екс-президентів

В російській конституції пропонують закріпити довічну недоторканість нинішнього президента Володимира Путіна та інших екс-президентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що з такою ініціативою виступила робоча група з підготовки пропозицій про внесення поправок в конституцію Росії. За словами співголови робочої групи Павла Крашеннікова, федеральний закон гарантує недоторканність колишнім президентам.

"Дана конституційна норма (про недоторканність, - ред.) - вона повинна поширюватися і на президента, у якого закінчуються повноваження. Тому що це буде, по-перше, конституційна гарантія незалежності його діяльності, в тому числі й при виконанні обов'язків чинного глави держави", - зазначила голова Союзу жінок РФ Катерина Лахова.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його при владі після того, як закінчиться термін президентства у 2024 році.

Суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити 50 млрд доларів екс-акціонерам ЮКОСа У Путіна відреагували на наступ бойовиків на Донбасі
Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціянеприкосновенность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся