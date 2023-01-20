Путин окружил себя людьми из позапрошлого поколения, что ослабляет РФ и ее армию, - Юсов

Российский диктатор Владимир Путин окружил себя людьми с позапрошлым мышлением, ослабляющим саму Россию и ее армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя пресс-службы Главного разведывательного управления Минобороны Андрея Юсова в эфире Radio NV.
"Чем успешнее действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут усиливаться противоречия внутри этой "банки с пауками", которые называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой", - отметил Юсов.
Комментируя борьбу между кланами в Кремле, он акцентировал, что Суровикин, Пригожин и Кадыров, определенное время находившиеся в фаворе у диктатора, сдвигаются с этих позиций, по крайней мере, публично. Обратно возвращаются начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов, которого Путин недавно назначил командовать оккупационными войсками в Украине вместо Суровикина, и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимове, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человеке уже в глубоком возрасте, который явно не может говорить о каких-то инновационных подходах, современных подходах. И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее", - пояснил представитель ГУР.
Юсов прогнозирует, что конфликты в окружении Путина будут продолжаться.
"Ведь если Суровикин и Пригожин, настоящие преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами все же могли показать хоть какие-то результаты, наибольшие достижения того же Герасимова преимущественно в теоретической плоскости - в виде книг или провального начала "СВО" против Украины", - констатировал Юсов.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что возле резиденции Путина в Ново-Огареве под Москвой замечен комплекс противовоздушной обороны. Ранее систему ПВО установили на крыше здания военного ведомства РФ.
На днях мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не видит, с кем говорить в России: "Не до конца понимаю, жив ли Путин".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что война прекратится, если Путин умрет.
Кроме того, мы писали, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что глава Кремля Владимир Путин болеет долго и очень серьезно и увидеть победу Украины в войне он успеет, поскольку умрет.
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