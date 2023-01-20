Путин окружил себя людьми из позапрошлого поколения, что ослабляет РФ и ее армию, - Юсов

"Чем успешнее действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут усиливаться противоречия внутри этой "банки с пауками", которые называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой", - отметил Юсов.

Комментируя борьбу между кланами в Кремле, он акцентировал, что Суровикин, Пригожин и Кадыров, определенное время находившиеся в фаворе у диктатора, сдвигаются с этих позиций, по крайней мере, публично. Обратно возвращаются начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов, которого Путин недавно назначил командовать оккупационными войсками в Украине вместо Суровикина, и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимове, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человеке уже в глубоком возрасте, который явно не может говорить о каких-то инновационных подходах, современных подходах. И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее", - пояснил представитель ГУР.

Юсов прогнозирует, что конфликты в окружении Путина будут продолжаться.

"Ведь если Суровикин и Пригожин, настоящие преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами все же могли показать хоть какие-то результаты, наибольшие достижения того же Герасимова преимущественно в теоретической плоскости - в виде книг или провального начала "СВО" против Украины", - констатировал Юсов.